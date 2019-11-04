Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da ajanlıkla suçlanan STK başkanına Rusya'da devlet nişanı verildi
Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'da ajanlıkla suçlanan STK başkanına Rusya'da devlet nişanı verildi

Bulgaristan'da ajanlıkla suçlanan STK başkanına Rusya'da devlet nişanı verildi

6 saat önce

Ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesi ile evine operasyon düzenlenen 'Rusya Hayranları' isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi.

Bulgaristan'da ajanlıkla suçlanan STK başkanına Rusya'da devlet nişanı verildi, System.String[]

Ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesi ile evine operasyon düzenlenen 'Rusya Hayranları' isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi.


Bulgaristan'da faaliyet gösteren Rusya Hayranları' isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rus ajanı olduğu gerekçesi ile geçtiğimiz ay ev ve iş yerinin aranmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi. Malinov Moskova'da düzenlenen resmi törende Putin tarafından verilen devlet nişan ile birlikte yaklaşık 30 bin Euro para ödülünün de sahibi oldu.


Geçen hafta Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde büyükelçi birinci sekreteri görevinde bulunan bir Rus diplomatın casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle Bulgaristan'dan kovulması üzerine, Moskova'dan gelen bu adım Bulgaristan'da dikkat çekti. - SOFYA

Vladimir Putin, Bulgaristan, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:12 Kaynak: İHA
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