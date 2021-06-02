Bulgaristan'da Akaryakıt Fiyatları % 15 Arttı - Son Dakika

Bulgaristan'da Akaryakıt Fiyatları % 15 Arttı

Yarım yıl içerisinde benzin ve dizelin fiyatı litre başına 30 stotinka arttı.

Yarım yıl içerisinde benzin ve dizelin fiyatı litre başına 30 stotinka arttı. 26. 05. 2021 tarihinde 95 oktan kurşunsuz benzin ortalama 2, 11 levadan, dizel ise 2, 09 levadan satılıyordu.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor


Ocak ayından bu yana LPG gazı litre başına 0, 19 leva zamlandı ve 1, 05 levadan işlem görüyor. Analistler, yaz aylarında yakıt fiyatlarının küresel trende uyarak artmaya devam edeceğini tahmin ediyor.


Akaryakıt fiyatları bir yıldır artmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında artış trendi, ocak ayı sonunda Bulgaristan'da her iki yakıt türü - benzin ve dizelin litre başına ortalama 1, 80 levadan işlem görmesiyle başladı.


Akaryakıt fiyatlarının Ağustos ayı sonunda illere göre sıralaması, akaryakıt fiyatlarının Şumnu ilinde en düşük olduğunu gösteriyor. Orada kasıtlı olarak yakıtlar en ucuz ve her iki yakıt türü de litre başına ortalama 2. 06 leva ve 2. 03 levadan satılıyor. Benzin fiyatı ülke için ortalama fiyattan 5 stotinka daha ucuz, LPG ise 6 stotinka daha ucuz. Şumnu ilinde LPG fiyatı litre başına 1 leva olup, ülke için ortalama fiyattan 5 stotinka daha ucuz.


Veliko Tırnovo ilinde 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı, ülke için ortalama fiyattan 3 stotinka daha ucuz. Orada dizel fiyatı litre başına 2, 05 leva, LPG fiyatı ise 1, 03 leva.


Sofya ilinde de yakıtlar ülkede ortalama fiyatlarından daha ucuz olup, bu bakımdan Sofya ili dördüncü sırada yer alıyor. 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı ortalama litre başına 2, 09 leva olup, ülke için ortalama fiyattan 3 stotink? daha ucuz. Başkentte dizel fiyatı litre başına 2, 06 leva olup, ülke için ortalama fiyattan 3 stotink? daha ucuz, LPG ise litre başına 1, 04 levadan işlem görüyor, yani 1 stotinka daha ucuz.


Kaynak: https://www. kircaalihaber. com/? pid=3&id_news=27313


Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Bulgaristan, Akaryakıt, Benzin, Ocak, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:58 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bulgaristan'da Akaryakıt Fiyatları % 15 Arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:39 İlker Kaleli'nin dönüm noktası! Bir diziyle hayatı değişti 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz 10:06 Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu
10:43
Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek
10:43
İlker Kaleli'nin dönüm noktası! Bir diziyle hayatı değişti
10:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:18:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da Akaryakıt Fiyatları % 15 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]