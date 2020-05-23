Bulgaristan'da asırlardır geleneksel arife günü yemeği hazırlanıyor - Son Dakika

Bulgaristan'da asırlardır geleneksel arife günü yemeği hazırlanıyor

Ramazan ayının son gününde, 1,5 milyona yakın Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da Türklerin asırlardan beri sürdürdüğü geleneklerinden olan arife yemekleri hazırlandı.

Bulgaristan'da asırlardır geleneksel arife günü yemeği hazırlanıyor, System.String[]

Ramazan ayının son gününde, 1,5 milyona yakın Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da Türklerin asırlardan beri sürdürdüğü geleneklerinden olan arife yemekleri hazırlandı. DHA, asırlık geleneği sürdüren Türklerin evinde arife yemeği hazırlıklarını görüntüledi.

Bulgaristan'da yaşayan Türkler asırlardan bu yana arife günü yemeği hazırlıyor. Arife günü evlerde toplanan kadınlar şarkılar eşliğinde hamur işi, tatlı yapıp, börek açıyor. DHA'nın görüntülediği geleneksel arife yemeği hazırlığı yapan kadınlardan Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki şehri Burgaz'da yaşayan Anife Hasanov, 9 yaşındaki oğlu Halit ile beraber cevizli baklava yaptı. Tarifini, doğduğu Aydos ilçesi Osmanköy'deki babaannesinden öğrendiği baklavayı, bahçelerindeki ağaçlardan topladığı cevizle tatlandıran Anife Hasanov, bayram heyecanla beklediğini söyleyerek, "Bulgaristan'daki bütün Türkler gibi biz de heyecanla Ramazan Bayramı'nı bekliyoruz. Bugün arife günü. Bayram hazırlığımızı yaptık. Çok sevdiğimiz cevizli baklava hazırladık. Az önce şerbetini de verdik. Bayrama hazırız. Herkese mutlu ve huzurlu bayramlar dileriz" dedi.

"GELENEKSEL 'PESMET' ADI VERİLEN PİŞİLER"

Varna'nın Avdullah köyünde Türk evlerinde geleneksel 'pesmet' adı verilen pişiler yapılıyor. Genelde evin genç kızları veya çocuklarının komşulara ve yakınlara dağıttığı pesmetler karşılığında ise şeker ikram ediliyor.

Avdullah köyü sakinlerinden Seyare Erol, komşulara dağıtmak için 'tatar böreği' veya 'yarımca' adı verilen peynirli ve kıymalı yarım ay şeklindeki hamur işi hazırladığını söyledi.

"RAMAZAN BAYRAMI'NI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Her yerde olduğu gibi bayram günlerini sabırsızlıkla bekleyen çocuklardan Damla Mithat DHA aracılığıyla Avdullah köyünden çocukların bayramını anlattı: "Ramazan Bayramı'nı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bayramda erken kalkıp güzel elbiselerimizi giyiyoruz. Mahalle mahalle dolaşıp, şekerler, tatlılar, çikolatalar topluyoruz. İyi bayramlar" dedi.Ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali ili köylerinde ise her arife günü çocuklar meydanlara toplanıyor ve köy halkı çocuklara şeker veriyor. Kırcaali köylerinde bayram öncesi yapılan gelenekler arasında 'şeker toplama' adeti yer alıyor. Yıllardan beri yaşatılan gelenekte arife günü büyükler küçüklere şeker dağıtıyor. Stremtsi (Göklemezler) köyü ve Boyan Btevo köyünde arife günü şeker toplama geleneği sürüyor.

GELENEKSEL YEMEKLERİ TÜRKÜ VE ŞARKILAR EŞLİĞİNDE HAZIRLADILAR

Bulgaristan'ın Kuzeydoğusunda Dobriç şehrinde yaşayan Türk kadınları da arife günü toplanıp, geleneksel yemekleri türkü ve şarkılar eşliğinde hazırlarken, ülkede 'buğday ambarı ovası' olarak bilinen Dobruca'da, kadınlar hamur işi, tatlı yapıp ve börek açtı.


Bulgaristan, arefe günü, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 05:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bulgaristan'da asırlardır geleneksel arife günü yemeği hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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