1962 yılında 144 kilometrekarelik bir alanda kurulan Novo Selo Askeri Üssü'nde, büyük bir bölümü ABD'li olmak üzere 2 bin 500 civarında asker dönüşümlü olarak eğitim görüyor.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da askeri üste çıkan yangın kontrol altına alınamıyor - Son Dakika

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