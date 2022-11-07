Bulgaristan'da askeri üste çıkan yangın kontrol altına alınamıyor - Son Dakika
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Bulgaristan'da askeri üste çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

07.11.2022 13:22
Bulgaristan'da askeri üste çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Bulgaristan'ın doğusunda Novo Selo Askeri Üssü'ndeki poligonda 5 Ekim'de tatbikat sırasında çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı.

Bulgaristan'ın doğusunda Novo Selo Askeri Üssü'ndeki poligonda 5 Ekim'de tatbikat sırasında çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 300 dekarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına iki askeri helikopterin katıldığı belirtildi.

Yetkililer, itfaiye ekibi ve askeri personelin de katıldığı söndürme çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü kaydetti.

Yangının poligon alanındaki mühimmat deposuna doğru ilerlediği ve yolda patlayıcı bulunması ihtimalinin çalışmaları zorlaştırdığı vurgulandı.

1962 yılında 144 kilometrekarelik bir alanda kurulan Novo Selo Askeri Üssü'nde, büyük bir bölümü ABD'li olmak üzere 2 bin 500 civarında asker dönüşümlü olarak eğitim görüyor.

NATO'ya bağlı ABD askerlerinin de kullandığı poligonda amacı açıklanmayan tatbikat sırasında 5 Ekim'de yangın çıkmıştı.???????

Kaynak: AA
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Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da askeri üste çıkan yangın kontrol altına alınamıyor - Son Dakika
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