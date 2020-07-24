Bulgaristan'da Ayasofya için şükür namazı kılındı - Son Dakika

Bulgaristan'da Ayasofya için şükür namazı kılındı

Bulgaristan'daki Müslümanlar, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür namazı kıldı.

Bulgaristan'da Ayasofya için şükür namazı kılındı, System.String[]

Bulgaristan'daki Müslümanlar, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür namazı kıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların da katılımıyla Ayasofya'da kılınan Cuma namazıyla 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya için Bulgaristan'daki Müslümanlar başkent Sofya'da Kadı Seyfullah Efendi- Banya Başı Camisi'nde şükür namazı kıldı. Sofya'daki ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi- Banya Başı Camisi'ne namaz nedeniyle birçok kişi geldi. Camiye gelen cemaatin bir kısmı yoğunluk nedeniyle camide yer kalmamasından dolayı seccadelerini  sokakta kaldırıma sererek namazlarını kıldı.

"AYASOFYA CAMİ OLARAK AÇILDIĞI İÇİN GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Sofya'da yaşayan Mustafa Sertdemir, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından dolayı duyduğu heyecanı Demirören Haber Ajansı'na şu şekilde anlattı: "Ayasofya cami olarak açıldığı için gerçekten çok mutluyuz. Caminin açılışı Türkiye'de gerçekleşti. Orada olmamaktan dolayı çok üzgünüz, ama burada bir şükür namazı kıldık Ayasofya için. Vesile olanlardan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz onlara. Müslüman alemi için güzel şeyler olmasını diliyorum. Bugün burada çok dua ettik Ayasofya'nın açılışı için. Bütün Müslümanlar için hayırlı, uğurlu olsun."

"BİRLİKTE EN KISA ZAMANDA AYASOFYA'DA SAF TUTMAYI ÜMİT EDİYORUM"

T.C Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı da Bulgaristan Müslümanlar Müftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e özel mektup yollayarak, en kısa zamanda kendilerini orada namaz kılmaya beklediklerini ifade etti. Mektupta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Zat-ı alinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya'da saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunarım" ifadeleri yer aldı. Erbaş ayrıca, tüm Bulgaristan Müslümanlarının yaklaşan Kurban Bayramını kutladı ve herkesi Ayasofya'ya beklediklerini vurguladı.

BULGARİSTAN'DA MİMAR SİNAN'IN İKİ ESERİ BUGÜN KİLİSE

Mimar Sinan'ın kiliseye dönüştürülmüş iki eserinden biri Sofya'da bulunan ve 16'ncı asırdan miras kalan yapımında kullanılan taşların rengi nedeniyle 'Kara Cami' adıyla ün kazanmış Sofu Mehmed Paşa Camisi, diğeri de Türkiye sınırına yakın Hasköy ilinde bulunan Uzuncova Camisi. Sofu Mehmed Paşa Camisi 1903 yılında dış mimarisi tamamen değiştirilip 'Yedi Havariler' (Sveti Sedmoçislenitsi) adıyla kilise olarak kullanılmaya başlandı. Yine 16'ncı asırdan miras kalan Uzuncova Camisi de 'İsa'nın Göğe Yükselişi' adıyla kilise olarak Ortodokslara hizmet veriyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Bulgaristan, Türkiye, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 05:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Ayasofya için şükür namazı kılındı - Son Dakika
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