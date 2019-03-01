Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da "Baba Marta" Bayramı

Bulgaristan'da "Baba Marta" Bayramı

14 dakika önce

Bulgaristan'da Pagan geleneğine göre baharın gelişini simgeleyen Baba Marta (Marta Nine) Bayramı kutlandı.

Bulgaristan'da
Bulgaristan'da Pagan geleneğine göre baharın gelişini simgeleyen Baba Marta (Marta Nine) Bayramı kutlandı.

Başkent Sofya'da, Baba Marta nedeniyle her köşe başında satılan kırmızı beyaz iplerle hazırlanmış süsler renkli görüntüler oluşturdu.

Martenitza adı verilen süsler, inanışa göre baharın gelişini müjdeleyen leylekler havada görünene kadar yakalarda ya da bileklerde taşınıyor.

1 Mart'ta arkadaşlara hediye edilen Martenitzalarda kullanılan beyaz renk barışı, kırmızı renk ise savaşlarda verilen kayıpları sembolize ediyor. Martenitzaların, sağlık, mutluluk ve huzur getirdiğine inanılıyor.

Ülkede bin yılı aşkın süredir kutlanan Baba Marta'nın kökeni, rivayete göre, savaşa giden bir çarın, eşine "hayatta kalırsa beyaz, ölürse kırmızı iplik yollatacağı" sözü vermesine dayanıyor.

Çarın savaşta ağır yaralandığı içine eşine her iki renkte de iplik gönderdiğine ve Martenitzanın da bu hikayeden hareketle ortaya çıktığına inanılıyor.

Bulgarlar, mart sonuna kadar birbirlerine hediye ettikleri Martenitzaları, baharı müjdeleyen leylekleri havada görene dek bileklerinde ya da yakalarında taşıyacak.

Leylekler havada göründüğünde ise Martenitzalar, şans ve mutluluk getirmesi için çiçek açan meyve ağaçlarının dallarına bağlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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