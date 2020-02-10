Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü - Son Dakika Dünya

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü

6 saat önce

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü, System.String[]

Bulgaristan'ın güney batısında bulunan Blagoevgrad şehrinde kiliseleri dolduran Hristiyanlar, Hz. Meryem ve Aziz Haralambos'a şükranlarını sunmak için kavanozlar dolusu balı mumlarla süsleyerek dualar etti.


Aziz Haralambos Günü olarak bilinen dini bayramda birçok bal üreticisi bu senenin yeni kesim ürünlerini kiliselere getirerek, ibadet etti ve dini ritüellerini yerine getirdi. Rahipler balları kutsarken, sağlık ve huzurlu bir senenin geçmesi için toplu şekilde dua töreni düzenledi. Aziz Haralambos ülkede aynı zamanda "Hastalıkların Efendisi" olarak da biliniyor.

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Bulgaristan, Meryem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:29 
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