Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü - Son Dakika Dünya

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü

22 dakika önce

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos GünüView on euronews.

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos GünüView on euronews

Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü

Bulgaristan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:42 
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