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Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü
22 dakika önce
Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos GünüView on euronews.
Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos GünüView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:42
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