Bulgaristan'da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı

08.07.2022 17:45
Bulgaristan'da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı

Bulgaristan parlamentosunda en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Asen Vasilev hükümet kurma çabalarından sonuç alamadı.

Bulgaristan parlamentosunda en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Asen Vasilev hükümet kurma çabalarından sonuç alamadı.

İstifa eden Başbakan Kiril Petkov'un hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Vasilev, 240 üyeli parlamentoda 67 sandalyeye sahip PP'nin hükümet kurabilecek kadar oy desteği bulamadığını bildirdi. Hükümetin güvenoyu alması için en az 121 gerektiğini anımsatan Vasilev, yaptıkları görüşmelerin sonucunda sadece 117 milletvekilinin desteğini alabildiklerini, salt çoğunluğa ulaşamadıklarını belirtti.

Vasilev, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etti. Radev'in, parlamentoda ikinci büyük gruba sahip Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine gelecek hafta hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor. GERB partisinin lideri, eski Başbakan Boyko Borisov, kabine kurma sırası kendilerine geldiğinde partisinin kabine kurmayacağını ve görevi anında iade edeceğini duyurmuştu.

Bulgaristan'da popülist şovmen Slavi Trifonov'un liderlik ettiği "Böyle Bir Halk var" (İTN) partisinin Petkov'un 4'lü koalisyon hükümetinden ayrılması üzerine güvenoyu alamayan hükümet istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Radev'in, parlamentoyu feshederek erken seçim için tarih belirlemeden önce mecliste temsil edilen diğer güçlerden birine son bir kez kabine kurma görevi vermesi gerekiyor.

Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin ortaklarından, eski komünist olan Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) kabine kurma görevinin kendisine gelmesi durumunda gerekli girişimlerde bulunacağını bildirmişti.

Bulgaristan'da kabine kurulamaması durumunda eylül sonunda yapılması beklenen erken genel seçimine dek ülke, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kuracağı geçici teknokratlar hükümeti tarafından yönetilecek.

Son yıllarda siyasi krizlerle boğuşan Bulgaristan geçen yıl nisan, temmuz ve kasımda 3 kez genel seçime gitmişti.

YORUMLAR
500
Yemen hükümeti, Taiz-Muha karayolunun tek yönlü açıldığını duyurdu Yemen hükümeti, Taiz-Muha karayolunun tek yönlü açıldığını duyurdu İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı
Kaynak: AA

Bulgaristan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:56:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da başbakan adayı Vasilev hükümet kuramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement