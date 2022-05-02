Bulgaristan'da bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Bulgaristan'da bayram namazı kılındı

02.05.2022 09:14

Nüfusu 6,52 milyon olan ve yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Nüfusu 6,52 milyon olan ve yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Başkent Sofya'daki Müslümanlar, ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 300 kişilik kapasiteli, halk arasında "Banya Başı" adı ile bilinen caminin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cemaatin büyük bölümü namazını caminin önündeki kaldırımlarda kıldı.

Bu arada ramazanın ilk gününde Sofya'da iftar veren Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bu kez bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında Müslümanların bayramını kutladı.

Yazılı mesajında, "Evlerinizin ve sevdiklerinizin sağlık, esenlik ve mutluluk içinde olmasını yürekten diliyorum." diyen Radev, şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak tüm ihtiyaç sahipleriyle barıştan, şefkatten ve dayanışmadan yana olmaya devam edelim. Çünkü bu sadece günümüz nesilleri için değil, insanlık için de kurtuluş yoludur."

Bulgaristan'da bayram namazı kılındı
Bulgaristan'da bayram namazı kılındı
Bulgaristan'da bayram namazı kılındı
Bulgaristan'da bayram namazı kılındı

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Ramazan Bayramı, Bulgaristan, Bayram, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da bayram namazı kılındı - Son Dakika


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