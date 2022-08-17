Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor - Son Dakika
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Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

17.08.2022 22:40

Bulgaristan'da çıkan orman yangını, Edirne'den görülebiliyor.

Bulgaristan'da çıkan orman yangını, Edirne'den görülebiliyor.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki bölgede dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor.

Alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünden de görülüyor.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor. Yangının sürdüğü bölge ile Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.

Saksağan köyünde yaşayan Bahattin Irmak, AA muhabirine, yangının köyden de görüldüğünü, bölgeden zaman zaman alev ve dumanların yükseldiğini kaydetti.

YORUMLAR
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Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin... Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin... Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor
Kaynak: AA

Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor - Son Dakika

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