Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi - Son Dakika

Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi

6 saat önce

Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdiSofya, (DHA) - Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçililk binasında tören düzenlendi.

Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi, System.String[]

Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi

Sofya, (DHA) - Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçililk binasında tören düzenlendi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Atatürk'ün çalışma evinin bahçesinde İstiklal Marşı okundu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi anlatıldı.

Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçilik binasında düzenlendi. ürkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 'İstiklal Marşı okundu, 23 Nisan'ın önemi anlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükelçi Sekizkök 'Biz aslında Atatürk'ün yaşadığı bir yerdeyiz. 23 Nisan'ı bu şekilde kutluyoruz. Çok güzel bir duygu. Bu merdivenlerden aşağı inmiş, bu bahçede dolaşmış' dedi.

ATATÜRK'ÜN ÇALIŞMA EVİ ÇOCUKLARA GEZDİRİLDİ

DHA'nın görüntülediği etkinlikte Atatürk'ün Sofya'da görev yaptığı yılları anlatan Sekizkök, '1913 Kasım ayında gelmiş. 1914 yılı boyunca, Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce burada, Sofya'da görev yapmış. Askeri ataşe olmuş. Sonra Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra, 1915 yılında da ayrılmış ve Çanakkale'ye gitmiş. Çanakkale savaşının kahramanı da Atatürk' ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK'ÜN ODASI 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA TESLİM EDİLDİ

1913- 1914 yıllarında askeri ataşe olarak Sofya'da görev yapan Mustafa Kemal'in çalışma odası, bugün elçilik binasında muhafaza ediliyor. Sofya'nın en güzel binalarından biri olan binada, Atatürk'e ait birçok obje var. Bunlardan biri de nadide bir parça sayılan Atatürk'ün portresi. Büyükelçi Sekizkök çocuklara bu portrenin hikayesini anlattı. Mustafa Kemal'in daktilosu, yazışmaları ve o döneme ışık tutan eşyaların bulunduğu oda, 23 Nisan da çocuklara teslim edildi.

ATATÜRK'ÜN SOFYA'DAKİ ÇALIŞMA EVİ GEZİLDİ

Sofya'da yaşayan Gökdeniz Bulut, Hatice Yücesan ve Ceylin Çelik, Atatürk'ün sandalyesine oturdu, daktilosuna dokundu, onun yazdığı kalemleri inceledi. Atalarının huzuruna çıkan çocuklar '23 Nisan kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene' mesajlarıyla, bu günü kendilerine bağışlayan Cumhuriyetin kurucusunu andı.

Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:17 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor         
01:01
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 02:14:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]