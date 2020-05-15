- Bulgaristan'da Covid-19 önlemlerinin ardından ilk toplu namaz - Son Dakika

- Bulgaristan'da Covid-19 önlemlerinin ardından ilk toplu namaz

SOFYA - Bulgaristan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülke genelindeki camilerde yeniden toplu halde namaz kılınmaya başlandı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik birçok ülke tedbirlerini gevşetiyor. Bulgaristan'da yaklaşık iki aydır toplu halde ibadetin ara verildiği camiler, bugün cuma namazında yeniden toplu ibadete açıldı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'de bulunan Merkez Cami'nin girişinde ellerini dezenfekte eden halk, cami içinde 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve namazı maskeyle kıldı.

Cuma namazının ardından Kırcaali Merkez Cami, görevliler tarafından dezenfekte edildi.