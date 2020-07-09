- Bulgaristan'da Covid-19 tedbirleri geri getirildi - Son Dakika

- Bulgaristan'da Covid-19 tedbirleri geri getirildi

SOFYA - Bulgaristan'da son dönemde yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanması üzerine kaldırılan bazı tedbirler geri getirildi.

Bulgaristan'da son dönemde yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti. Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, yarından itibaren kapalı ve açık alanlardaki toplu etkinliklerde 30 kişiden fazla katılımcının bulunmasının yasaklandığını bildirdi. Bakan Ananiev, diskotek ve barların yarı kapasite ile sadece açık alanlarının faaliyet gösterebileceğini duyurdu.

Geri getirilen tedbirler arasında spor müsabakalarının izleyicisiz oynanmasının da bulunduğunu açıklayan Bakanı Ananiev, vatandaşların Covid-19 salgınının atlatıldığını sandıklarını ve rehavete kapıldıklarını ifade etti.

Öte yandan, son 24 saatte ülke genelinde 240 kişinin Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği, toplam vaka sayısının 6 bin 342'ye yükseldiği bildirildi. Bulgaristan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 259 olarak açıklandı.