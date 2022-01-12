Üye Girişi
Bulgaristan'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı - Son Dakika

Bulgaristan'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı

12.01.2022 19:27

Bulgaristan'da korona virüs tedbirlerine tepki gösteren bine yakın protestocunun başkent Sofya'daki parlamento binasına girmeye çalışmasıyla arbede çıktı.

Bulgaristan'da korona virüs tedbirlerine tepki gösteren bine yakın protestocunun başkent Sofya'daki parlamento binasına girmeye çalışmasıyla arbede çıktı. Protestocular parlamento önündeki polis barikatını aşarken, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Bulgaristan'da Covid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan protestocular, başkent Sofya'daki parlamento binası önünde toplandı. Ağırlıklı olarak ulusalcı Yeniden Doğuş Partisi'nin (Vazrazhdane) destekçilerinden olan göstericiler, hükümetin korona virüs önlemlerini ve aşısını protesto etti. Bulgaristan bayrağı taşıyan ve şarkı söyleyen bine yakın protestocu, zorunlu maske kullanımının sonlandırılmasını ve yeşil geçiş belgesinin kaldırılmasını istedi. Parlamentoya girmeye çalışan protestoculara polis müdahalesi gecikmedi. Protestocular polis barikatını aşmayı başardı, ancak binaya giremedi. Çıkan olaylarda aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Protestocular geri püskürtülürken, polis parlamento binasını kordon altına aldı. Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu olduğu gerekçesiyle karantinaya girdiği evinden açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ise protestoculara sükunet çağrısında bulundu. Başbakan Petkov, taleplerini görüşmek üzere protestocuların temsilcilerini Cuma günü ofisine davet etti.

Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov protesto öncesinde yaptığı açıklamada, "Protestonun amacı kısıtlayıcı önlemleri ve özellikle her şeyden önce anayasaya aykırı yeşil belgeyi kaldırmak" ifadelerini kullanmıştı.

AB'de aşılama oranı en düşük ülke

Günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği Bulgaristan'da 7 milyonluk nüfusunun yalnızca üçte biri Covid-19'a karşı 2 doz aşı yaptırdı. Ülke, 27 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ülkeleri arasında en az aşılama oranın sahip ülke konumunda bulunuyor. Salgının başlangıcından bu yana toplam 794 bin 240 korona virüs vakasının görüldüğü Bulgaristan'da 31 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Bulgaristan'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı
Bulgaristan'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı
Bulgaristan'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı

YORUMLAR
500

Bulgaristan, Koronavirüs, Parlamento, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı - Son Dakika


Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti         
20:00
TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz         
19:51
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
20:00 Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti
19:57 AK Partili Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?
19:50 TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz
19:48 Ünlü model Valentina Boscardin Mendes, 18 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
19:43 TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı
19:33 Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiasına soruşturma
19:05 Tarihte böyle bir hakem katliamı hiç görülmedi! İki takım da sahadan çekildi
19:05 Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı
18:43 Meclis'te vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi
18:09 Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 20:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement