Son dakika haberi! Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı adayı Karadayı: "Bulgaristan'da halkımız Avrupa ülkeleri standardında bir hayatı hak ediyor" - Son Dakika

- Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı adayı Karadayı: "Bulgaristan'da halkımız Avrupa ülkeleri standardında bir hayatı hak ediyor"

SOFYA - Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'da halkımız Avrupa ülkeleri standardında bir hayatı hak ediyor" dedi.

Bulgaristan'da halk parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'da son bulacak. Yılbaşından bu yana üçüncü kez sandık başına gidilen ülkede bugün 6 milyon 708 bin 18 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Bugün yapılan parlamento seçimlerinde 20 siyasi parti ve koalisyon yarışırken, cumhurbaşkanlığı için de 24 aday kıyasıya mücadele edecek. Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH), kurulduğu 1990 yılından bu yana ilk defa kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardı. Daha önceki seçimlerde diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarını destekleyen HÖH, bu defa kendi adayıyla yarışıyor. Partinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı milletvekili adayı, aynı zamanda da cumhurbaşkanlığına aday. Karadayı Kırcaali'de oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'da halkımız Avrupa ülkeleri standardında bir hayatı hak ediyor" dedi.

Karadayı, Bulgar vatandaşlarının sorumluluk sahibi siyasetçilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Elektronik oy işleminin seçime katılımı oranını düşük kalmasını sağlamaz mı yönündeki soruya vatandaşların sandığa gitmesi yönünde çağrı yaparak cevap veren Karadayı, sandık görevlilerinin vatandaşlara gereken yardımı göstereceklerinden emin olduğunu vurguladı.