Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan Arasındaki Gerilim

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan Arasındaki Gerilim

20 dakika önce

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Boyko Borisov hükümetini eleştirerek, "Hükümetle iş birliği yapmayacağım. Ülkenin siyasi ortam ve yönetiminde köklü değişiklik şart." dedi.

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan Arasındaki Gerilim, System.String[]
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Boyko Borisov hükümetini eleştirerek, "Hükümetle iş birliği yapmayacağım. Ülkenin siyasi ortam ve yönetiminde köklü değişiklik şart." dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, düzenlediği basın toplantısında, Borisov hükümetini eleştirdi.

İki yıllık görevi boyunca "yasallık, adalet ve bağımsızlık" ilkelerinden vazgeçmediğini belirten Radev, "Hükümetle artık iş birliği yapmayacağım. Ülkenin siyasi ortam ve yönetiminde köklü değişiklik şart." ifadelerini kullandı.

Radev, Bulgaristan'ın kurumsal bunalıma girdiğini savunarak, "Vatandaşlar, gerek adalete güvenini, gerekse adalet duygusunu yitirmiştir. Bütün mesele, artık erken seçime gidilecek mi değil, erken seçim ne zaman olacaktır. Ülkede bu değerleri önemseyen, demokrasiye katkı sağlayacak yeni bir siyasi oluşum ya da proje olursa, ona ben de destek veririm." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının yetkilerinin sürekli sınırlandırıldığını aktaran Radev, güvenlik ve istihbarat birimlerinin büyük bölümünün hükümete bağlandığını anımsattı.

Radev, hükümetin anayasayı çiğneyip, iktidar yetkisini artırdığına işaret ederek, "Önemli olan, halk buna daha fazla tahammül edebilecek mi?" dedi.

Ülkede yolsuzluklarla mücadele edilmediğini savunan Radev, nüfusun ve işsizliğin arttığını ve yabancı yatırımların geri çekildiğini söyledi.

Ülkede Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile AB yanlısı Başbakan Boyko Borisov arasında bir süredir sürtüşme yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Bulgaristan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İş Adamı İsmet Yorgancılar Hayatını Kaybetti Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek

Kafede Çalışan Kadın, KOSGEB Desteğiyle Kendi Pastanesinin Patronu Oldu Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 18:57:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan Arasındaki Gerilim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]