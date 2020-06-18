Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ile başbakan arasında "drone" krizi - Son Dakika

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Başbakanı Boyko Borisov arasındaki "drone" krizi ülkedeki tansiyonu artırdı.

Başbakan Borisov, özel hayatına dair bazı fotoğraf ve ses kayıtlarının medyada yer alması üzerine düzenlediği basın toplantısında, Radev'in kendisini drone ile görüntülediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Radev'in artık her türlü sınırı aştığını ifade eden Borisov, "Açık olarak şunu söylemek isterim: Radev drone uçurtup beni görüntülüyor. Ben korumalarıma droneyi düşüreceğimi söyleyince onlar bunu Radev'e iletiyor ve Radev de droneyi geri çekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, daha önce gerçekten drone sahibi olduğu açıklayan Radev, komşu devlet konutlarında kaldığı Başbakan Borisov'u asla takip etmediğini belirtirken, Borisov'un açıklamalarını ise "paranoya" olarak nitelendirdi.

Eski Komünist Partinin devamı olan ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) adayı olarak cumhurbaşkanlığına seçilen Radev, muhalif gördüğü AB yanlısı Borisov'u sürekli olarak eleştirirken, bir süre önce de hükümetle tüm temaslarını kestiğini ve yalnızca yazışmalar yapacağını açıklamıştı.