Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi - Son Dakika
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Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi

25.05.2022 10:52
Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da yakalanıp, darbedilerek Türkiye'ye itilen Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da yakalanıp, darbedilerek Türkiye'ye itilen Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri almaya gelen 5 taksi şoförü de gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulamaları sırasındai Vize ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, Yunanistan üzerinden kaçak geçtikleri Bulgaristan'da güvenlik güçlerine yakalandıklarını belirterek darbedilip, Türkiye'ye itildiklerini söyledi. Çalışma sonucu kaçak göçmenleri almak için bulundukları bölgeye gelen 5 taksi şoförü de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Taksi şoförleriyle ilgili soruşturma sürüyor.


Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi
Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi
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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Türkiye, Göçmen, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi - Son Dakika
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