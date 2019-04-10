Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Denizin İçinde 170 Kilo Kokain Bulundu

Bulgaristan'da Denizin İçinde 170 Kilo Kokain Bulundu

1 saat önce

Bulgaristan'da Karadeniz kıyısındaki Şabla şehri açıklarında su geçirmez paketler içinde 170 kilo saf kokain ele geçirildi.

Bulgaristan'da Denizin İçinde 170 Kilo Kokain Bulundu, System.String[]
Bulgaristan'da Karadeniz kıyısındaki Şabla şehri açıklarında su geçirmez paketler içinde 170 kilo saf kokain ele geçirildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada sahilden birkaç kilometre açıkta su geçirmez paketler içinde cankurtaran yeleklerine sarılı kokain bulunduğunu duyurdu. Uyuşturucunun hangi gemiden atıldığını henüz tespit edemediklerini belirten İçişleri Bakanı Mladen Marinov, teslimat yöntemine dikkat çekti. Bakan Marinov, açık denizde uyuşturucuyu teslim edenle alıcının birbirini görmeden sevkiyatın gerçekleştirilmek istendiğini ancak bunu önlediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz Pazar günü Romanya'nın Karadeniz kıyısında da kokain dolu paketler bulunmuştu. - SOFYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:11 Kaynak: İHA
Karadeniz, Bulgaristan, 3. Sayfa
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