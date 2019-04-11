Bulgaristan'da Denizin İçinde 170 Kilo Kokain Bulundu
18 dakika önce
- Bulgaristan'da denizin içinde 170 kilo kokain bulunduSOFYA - Bulgaristan'da Karadeniz kıyısındaki Şabla şehri açıklarında su geçirmez paketler içinde 170 kilo saf kokain ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:29 Kaynak: İHA
- Bulgaristan
'da denizin içinde 170 kilo kokain bulundu
SOFYA - Bulgaristan'da Karadeniz
kıyısındaki Şabla şehri açıklarında su geçirmez paketler içinde 170 kilo saf kokain ele geçirildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı
, yaptığı açıklamada sahilden birkaç kilometre açıkta su geçirmez paketler içinde cankurtaran yeleklerine sarılı kokain bulunduğunu duyurdu. Uyuşturucunun hangi gemiden atıldığını henüz tespit edemediklerini belirten İçişleri Bakanı
Mladen Marinov, teslimat yöntemine dikkat çekti. Bakan Marinov, açık denizde uyuşturucuyu teslim edenle alıcının birbirini görmeden sevkiyatın gerçekleştirilmek istendiğini ancak bunu önlediklerini kaydetti.
Geçtiğimiz Pazar günü Romanya
'nın Karadeniz kıyısında da kokain dolu paketler bulunmuştu.
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