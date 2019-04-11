Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Denizin İçinde 170 Kilo Kokain Bulundu

Bulgaristan'da Denizin İçinde 170 Kilo Kokain Bulundu

18 dakika önce

- Bulgaristan'da denizin içinde 170 kilo kokain bulunduSOFYA - Bulgaristan'da Karadeniz kıyısındaki Şabla şehri açıklarında su geçirmez paketler içinde 170 kilo saf kokain ele geçirildi.

- Bulgaristan'da denizin içinde 170 kilo kokain bulundu

SOFYA - Bulgaristan'da Karadeniz kıyısındaki Şabla şehri açıklarında su geçirmez paketler içinde 170 kilo saf kokain ele geçirildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada sahilden birkaç kilometre açıkta su geçirmez paketler içinde cankurtaran yeleklerine sarılı kokain bulunduğunu duyurdu. Uyuşturucunun hangi gemiden atıldığını henüz tespit edemediklerini belirten İçişleri Bakanı Mladen Marinov, teslimat yöntemine dikkat çekti. Bakan Marinov, açık denizde uyuşturucuyu teslim edenle alıcının birbirini görmeden sevkiyatın gerçekleştirilmek istendiğini ancak bunu önlediklerini kaydetti.
Geçtiğimiz Pazar günü Romanya'nın Karadeniz kıyısında da kokain dolu paketler bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:29 Kaynak: İHA
Karadeniz, Bulgaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Cumhurbaşkanlığından İtalya'nın Sözde Ermeni Soykırımıyla İlgili Talebine Sert Tepki İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam İspanya'da Çalındı, Muğla'da Yakalandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Denizin İçinde 170 Kilo Kokain Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]