Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da domuz vebası salgını, toplamda yarım milyon hayvan itlaf edilebilir
Son Dakika Dünya Haber

Bulgaristan'da domuz vebası salgını, toplamda yarım milyon hayvan itlaf edilebilir

1 saat önce

Bulgaristan’da yeni bir Afrika domuz vebası salgını patlak verirken iki şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Salgın sebebiyle iki köyde 40 binden fazla, toplamda ise yarım milyon domuzun öldürülmesi bekleniyor.

Bulgaristan'da domuz vebası salgını, toplamda yarım milyon hayvan itlaf edilebilir, System.String[]
Bulgaristan'da yeni bir Afrika domuz vebası salgını patlak verirken iki şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Salgın sebebiyle 40 binden fazla domuzun öldürülmesi bekleniyor.

Gıda güvenliği uzmanı Alexandra Miteva, Brashldun köyünde 40 binden fazla domuzun bulunduğu büyük bir endüstriyel çiftlikte yeni bir salgının tespit edildiğini açıkladı. Miteva hastalık nedeni ile domuzların itlaf edileceğini belirtti. Ülkede Ruse şehrinde Cumartesi günü de başka bir çiftlikte domuz vebası salgınına rastlanmıştı. Nikolovo köyündeki bütün domuzlar öldürülmüştü.
Euronews.com'da Görüntüle
Bulgaristan, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin kullandığı aracın altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk öldü Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı Gamze Özçelik yardıma muhtaç insanlara umut olmaya devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 18:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da domuz vebası salgını, toplamda yarım milyon hayvan itlaf edilebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]