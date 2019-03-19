Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Dost Partisinin Sitesi Çökertildi

Bulgaristan'da Dost Partisinin Sitesi Çökertildi

7 dakika önce

Bulgaristan'da yaşayan Türklere ulusal azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası başlatacaklarını duyurmasının ardından Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi'nin resmi internet sitesi çökertildi.

Bulgaristan'da Dost Partisinin Sitesi Çökertildi, System.String[]
Bulgaristan'da yaşayan Türklere ulusal azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası başlatacaklarını duyurmasının ardından Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi'nin resmi internet sitesi çökertildi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu üç partiden biri olan DOST Partisi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği MYK toplantısında aldıkları kararla ülkedeki Türklere ulusal azınlık statüsü verilmesi talebiyle bir imza kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu. İmza kampanyasıyla ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından partinin resmi internet sitesi çökertildi.

DOST Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, parti sitesini tekrar eski haline getirdiklerini belirterek, sanal saldırıyı gerçekleştirenler hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mestan, Bulgaristan'da belirli çevrelerin parti olarak aldıkları son karardan rahatsız olduğunu ancak bu yoldan dönmeyeceklerini ifade etti.

DOST Partisi Genel Başkanı Mestan, daha önce de yayımladığı bir bildiride, Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık bir milyon Türke ulusal azınlık statüsü verilmesini talep etmişti. Mestan, Bulgaristan'ın Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesini imzaladığını ancak ülke anayasasında etnik aidiyetten, etnik ve dini farklılıklardan bahsedilmesine rağmen farklı etnik gruplara azınlık statüsü verilmesinin reddedildiğini vurgulamıştı. - SOFYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:50 Kaynak: İHA

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