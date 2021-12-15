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Bulgaristan'da elektrik, su ve ısınmada 2021 başındaki fiyatlar geçerli olacak - Son Dakika

Bulgaristan'da elektrik, su ve ısınmada 2021 başındaki fiyatlar geçerli olacak

15.12.2021 16:00
Bulgaristan'da elektrik, su ve ısınmada 2021 başındaki fiyatlar geçerli olacak

Bulgaristan'da 1 Ocak 2022'den itibaren elektrik, su ve ısınma giderlerinin artışını önlemek için ücretlendirmede 1 Ocak 2021'deki fiyatlar baz alınacak.

Bulgaristan'da 1 Ocak 2022'den itibaren elektrik, su ve ısınma giderlerinin artışını önlemek için ücretlendirmede 1 Ocak 2021'deki fiyatlar baz alınacak.

Parlamentoda alınan karara göre, ülkede 1 Ocak 2021'de elektrik, su ve ısınma giderleri için uygulanan ücretlerin geçerli olması öngörülüyor.

Ana muhalefetteki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin teklifine, yeni kurulan 47'nci Dönem Parlamento'nun 3. oturumunda üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin dışındaki tüm siyasi partiler destek verdi.

HÖH milletvekillerinden Ramadan Atalay, kararın "popülist olduğunu" ve "borsaya kabul edilemez bir müdahaleye neden olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentoda ayrıca, elektriğin son 6 aydır görülen fiyat artışını analiz edecek ve enerji krizine çare arayacak geçici bir komisyon da oluşturuldu.

Bulgaristan'ın yeni koalisyon hükümetinin 14 Aralık'ta yaptığı ilk oturumunda da çalışmalarının ana önceliği olarak beyan ettiği başta elektrik fiyatları olmak üzere, enerji alanındaki üst üste gelen zamları ele almıştı. Başbakan Kiril Petkov, oturum öncesi elektrik fiyatların artışının engellenmesi gerektiğini belirtmişti.

Devlet Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu (KEVR) ise 1 Ocak 2022 itibarıyla elektrik fiyatlarına ortalama 11,5, ısınma fiyatlarına yüzde 12,8 zam belirlemişti.

KEVR Başkanı İvan İvanov, komisyonun, özellikle elektrik fiyatlarını frenlemek üzere elinden geleni yaptığını ve gerçek zam oranın yüzde 64 dolaylarında olması gerektiğini öne sürmüştü.

Bulgaristan, Parlamento, Enerji, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da elektrik, su ve ısınmada 2021 başındaki fiyatlar geçerli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'da elektrik, su ve ısınmada 2021 başındaki fiyatlar geçerli olacak - Son Dakika
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