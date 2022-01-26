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Bulgaristan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Bulgaristan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

26.01.2022 14:29
Bulgaristan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının başından bu yana 24 saatte kaydedilen günlük Kovid-19 vaka sayısının rekor kırarak 12 bin 399'a ulaştığını bildirdi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının başından bu yana 24 saatte kaydedilen günlük Kovid-19 vaka sayısının rekor kırarak 12 bin 399'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesine göre, 6,52 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte yüzde 88,95'i aşısız 73 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 12 bin 399 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti.

Salgında 5. dalganın yaşandığı ülkede, şimdiye kadar 903 bin 676 vaka tespit edilirken, 32 bin 869 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halihazırda 517'si yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 327 kişi tedavi görüyor.

Öte yandan aşılama kampanyasının zorluklarla ilerlediği Bulgaristan'da bugüne dek 4 milyon 115 bin doz aşı uygulandı ancak sadece 1 milyon 980 bin kişide aşılama süreci tamamlandı. Uygulanan hatırlatma dozu sayısı 580 bine ulaştı.

Aşı karşıtları sorunu

Salgına karşı önlemlerin düşük seviyede tutulduğu ülkede, sağlık yetkilileri sosyal medyada gittikçe yaygınlaşan aşı karşıtlarının propagandası ile mücadele ediyor.

Milletvekilleri, topluma örnek olmak üzere 24 Ocak'tan bu yana parlamentoya aşı sertifikası veya negatif test sonucu ile giriş yapılması kararı almıştı.

240 üyeli mecliste 13 kişilik en küçük gruba sahip popülist Yeniden Doğuş adlı, Rusya yanlısı, NATO ve Avrupa Birliği karşıtı partinin milletvekilleri ise aşı karşıtlarına öncülük yaparak parlamento binasına maske takmadan ve aşı veya test belgesi göstermeden giriyor.

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Sağlık Bakanlığı, Bulgaristan, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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