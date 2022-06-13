Bulgaristan Dışişleri Bakanı Genchovska istifa etti - Son Dakika
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Bulgaristan Dışişleri Bakanı Genchovska istifa etti

13.06.2022 12:54
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Genchovska istifa etti

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Teodora Genchovska'nın istifa ettiği bildirildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Teodora Genchovska'nın istifa ettiği bildirildi.

Bulgar Haber Ajansına (BTA) göre, Dışişleri Bakanı Genchovska, Başbakan Kiril Petkov'a istifasını sundu.

Genchovska, istifasına Böyle Bir Halk Var Partisinin (İTN), koalisyon hükümetinden çekilmesini gerekçe gösterdi.

Halefi seçilene kadar Genchovska bakanlık görevine devam edecek.

Enerji Bakanı Alexander Nikolov da bugün aynı gerekçeyle istifa etmişti.

Bulgaristan'da Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN), 8 Haziran'da dörtlü koalisyon hükümetinden çekileceğini açıklamıştı.

Bulgaristan Başbakanı Petkov, yaptığı açıklamada İTN'nin dörtlü koalisyondan ayrılmasının ardından azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini söylemişti.

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Kaynak: AA

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