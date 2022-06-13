Bulgaristan'da Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN), 8 Haziran'da dörtlü koalisyon hükümetinden çekileceğini açıklamıştı.

Genchovska, istifasına Böyle Bir Halk Var Partisinin (İTN), koalisyon hükümetinden çekilmesini gerekçe gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bulgaristan Dışişleri Bakanı Genchovska istifa etti - Son Dakika

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