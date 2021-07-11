Üye Girişi
Bulgaristan'da erken seçimi sandık çıkış anketlerine göre Borisov'un partisi az farkla önde götürüyor - Son Dakika

Bulgaristan'da erken seçimi sandık çıkış anketlerine göre Borisov'un partisi az farkla önde götürüyor

11.07.2021 21:58

Bulgaristan'da yapılan erken genel seçimi, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi'nin (GER) az farkla önde götürdüğü bildirildi.

Bulgaristan'da yapılan erken genel seçimi, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi'nin (GER) az farkla önde götürdüğü bildirildi.

240 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için yapılan erken seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Geçen seçimde yüzde 50 olan katılım oranı bu seçimde yüzde 36 dolayında kaldı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) yayımladığı "Gallup İnternational" araştırma şirketinin sandık çıkış anketine göre, 6 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 seçim barajını geçti.

Borisov'un GERB partisi oyların yüzde 22,5'ini alırken, şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu "Böyle Bir Halk Var" (İTN) oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci sırada yer aldı.

Bulgaristan'ı 1989'a dek 45 yıl yöneten eski komünist partinin çizgisinde Rusya yanlısı siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 15,1'ini alarak üçüncü parti oldu.

Mafya ile ilişkileri olduğu iddiasıyla Borisov'un istifasını talep eden sokak protestolarına öncülük eden sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) Partisi ise oyların yüzde 13,7'sini aldı.

HÖH 5. sırada yer aldı

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan bir önceki genel seçimde oyların yüzde 10,5'ini alan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi ise yüzde 12 ile 5. sırada yer aldı.

Borisov'a karşı protesto oyunu temsil edip sol partileri birleştiren "Ayağa kalk! Magandalar Dışarı!" (İSMV) isimli koalisyon da yüzde 4,8 oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Bu arada, ülkede nüfusu bir milyona yakın olan Türk ve Müslümanlara karşı düşmanlık temelinde siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçi partiler parlamentoya girmek için yüzde 4 barajını aşamadı.

"Bulgaristan Vatanseverleri" isimli bir koalisyon oluşturan, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının seçime katılımını sınırlandırmaya çalışan 3 parti, toplam yüzde 3,2 oranında oy alabildi.

Seçime 23 parti ve koalisyon aday göstermişti.

Resmi olmayan sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) nihai seçim sonuçlarını 18 Temmuz'a kadar açıklayacak.

Koalisyon hükümeti tek alternatif olacak

Siyasi gözlemciler hiçbir parti ve koalisyonun tek başına hükümeti kuramayacağının altını çizdi.

Gözlemciler, yeni parlamento yapısından ancak bir koalisyon hükümetinin oluşturulmasının beklenebileceği, anlaşabilmeleri durumunda İTN, DB ve İSMV'nin kabine kurma girişimlerinin başarıyla sonuçlanabileceği yorumunda bulundu.

Kurulabilecek kabinenin 240 üyeli mecliste güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

İTN, DB ve İSMV, "statükocu duruşları" nedeniyle GERB, BSP ve HÖH partileri ile kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan genel seçimde 7 parti ve koalisyon meclise girmiş ancak aralarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle hükümet kuramamıştı.

Yaklaşık 1 ayda sadece 9 oturum yapabilen eski parlamento feshedilmişti.

Bulgaristan'da erken seçimi sandık çıkış anketlerine göre Borisov'un partisi az farkla önde götürüyor
Bulgaristan'da erken seçimi sandık çıkış anketlerine göre Borisov'un partisi az farkla önde götürüyor
Bulgaristan'da erken seçimi sandık çıkış anketlerine göre Borisov'un partisi az farkla önde götürüyor
Bulgaristan'da erken seçimi sandık çıkış anketlerine göre Borisov'un partisi az farkla önde götürüyor

Bulgaristan, Koalisyon, Başbakan, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da erken seçimi sandık çıkış anketlerine göre Borisov'un partisi az farkla önde götürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı 23:11 Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti 22:56 Görevden dönen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etti Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim 22:34 Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim
Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar 20:06 Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı 19:27 Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı 18:34 "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi 18:29 İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
EURO 2020'de şampiyon İtalya EURO 2020'de şampiyon İtalya         
00:54
Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda         
23:11
Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı         
22:50
Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti         
21:05
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı         
19:39
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi         
18:30
Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı         
18:13
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu         
13:59
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti         
10:14
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 05:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da erken seçimi sandık çıkış anketlerine göre Borisov'un partisi az farkla önde götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement