Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı

02.09.2022 21:18
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı

Bulgaristan'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Bulgaristan'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Edirne Kapıkule'den Bulgaristan'a çıkış yapacak araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

Bulgaristan ve Edirne sınırında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan'ın Edirne'ye yakın bölgesinde birçok yerde taşkın yaşandı. Yolların kapanması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya hazırlanırken, Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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