Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, orduda uyuşturucu ve alkol kullanımını yasakladı - Son Dakika
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Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, orduda uyuşturucu ve alkol kullanımını yasakladı

19.08.2022 17:38
Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, orduda uyuşturucu ve alkol kullanımını yasakladı

Bulgaristan'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, bakanlığa bağlı askeri ve sivil tüm kadroya mesai saatlerinde alkol ve uyuşturucu kullanımını yasakladı.

Bulgaristan'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, bakanlığa bağlı askeri ve sivil tüm kadroya mesai saatlerinde alkol ve uyuşturucu kullanımını yasakladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan Bakan Stoyanov'un yasaklama emrine ilişkin açıklamada, mesai saatlerinde, Savunma Bakanlığı askerleri, doğrudan Savunma Bakanına bağlı birimlerin kadrosu ve Silahlı Kuvvetlerin tüm personeline, eğitim, tatbikat ve diğer operasyonlar esnasında alkol, uyuşturucu ve benzeri maddelerin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Askeri ve idari birimlerde her türlü alkol satışının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, emir ihlalinde bulunanların anında açığa alınacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca bakanlığın askeri ve sivil personelinin, ülkede zaten herkese yasak olan uyuşturucu ve alkol etkisinde direksiyon başında oturmasının da yasakladığı kaydedildi.

Orta Bulgaristan'da Kazanlık iline bağlı Tülbeto poligonunda askerlerin giriştiği, kullanım dışı patlayıcı maddelerin imha çalışmaları sırasında 18 Ağustos'ta çıkardıkları yangın, Bulgar ordusundaki disiplin ve düzen sorunlarını gündeme getirmişti. Havadan ve karadan yüzlerce askeri ve itfaiye personelinin çabalarıyla iki günde ancak kontrol altına alınan yangın, rüzgarlı aşırı sıcak hava koşullarında defalarca bölgedeki silah fabrikaları ve mühimmat depolarına yaklaşmıştı.

Nüfusu 6,52 milyon olan ülkenin, 2004'te NATO'ya katıldıktan sonra ordusu tamamen profesyonel temele dayandırılırken, Savunma Bakanlığına bağlı sivil ve askeri personel sayısı 32 bine indirilmişti. ???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, orduda uyuşturucu ve alkol kullanımını yasakladı - Son Dakika

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