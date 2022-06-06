Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı

06.06.2022 17:22
Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı

KAZANLIK, 6 Haziran (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık şehrinde Pazar günü 2022 Gül Festivali dolayısıyla bir geçit töreni düzenlendi.

KAZANLIK, 6 Haziran (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık şehrinde Pazar günü 2022 Gül Festivali dolayısıyla bir geçit töreni düzenlendi. Kazanlık, 1903 yılından bu yana düzenlenen Gül Festivali ile tanınıyor.

Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı
Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı

Bulgaristan'ın Kazanlık şehrindeki Gül Festivali sırasında performanslarını sergileyen sanatçılar, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)

Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı

Bulgaristan'ın Kazanlık şehrindeki Gül Festivali geçit töreni öncesi akordeonuyla prova yapan geleneksel Bulgar kostümleri içinde bir erkek, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)

Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı

Bulgaristan'ın Kazanlık şehrindeki Gül Festivali geçit törenine katılan insanlar, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lin Hao/Xinhua)

YORUMLAR
500
'2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali' başladı '2. Uluslararası Bursa Sokak Sanatçıları Festivali' başladı 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 17:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement