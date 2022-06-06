KAZANLIK, 6 Haziran (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Kazanlık şehrinde Pazar günü 2022 Gül Festivali dolayısıyla bir geçit töreni düzenlendi. Kazanlık, 1903 yılından bu yana düzenlenen Gül Festivali ile tanınıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da Geleneksel Gül Festivali Başladı - Son Dakika

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