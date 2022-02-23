Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi

23.02.2022 18:08

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin protesto edilmesi Meydanda toplanan göstericiler Güvenlik güçleri Pankart ve bayrak taşıyan eylemciler Kiril Petkov'un konuşması ve yuhalanması Protestodan detaylar Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını...

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin protesto edilmesi

Meydanda toplanan göstericiler

Güvenlik güçleri

Pankart ve bayrak taşıyan eylemciler

Kiril Petkov'un konuşması ve yuhalanması

Protestodan detaylar Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler, başkent Sofya'da Bakanlar Kurulu binası önünde protesto edildi.

Rus yanlısı, popülist ve aşı karşıtı Yeniden Doğuş Partisi, Bakanlar Kurulu binası önünde bir miting düzenledi.

Miting, hükümetin Kovid-19 önlemlerine karşı protestoya dönüştü.

Eylemciler, Kovid-19 önlemlerinin bir an evvel kaldırılmasına istedi.

Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov, burada yaptığı konuşmada, 20 Mart'tan sonra tamamen kaldırılacak önlemlerin "daha erken kaldırılması" talebinde bulundu.

Kostadinov, öğrencilere uygulanan ve şimdiye kadar bütçeye 40 milyon avroya yakın yük olan testlerin "gereksiz olduğunu" söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, göstericilerin yanına gelerek, taleplerini dinlemeye ve diyaloga hazır olduğunu bildirdi.

Petkov, "Bakın, Bulgarların nüfusu 6,5 milyon kaldı. Artık aramızda iletişim kurmak zorundayız. Her konuda paramparça fikirlerle bölünüp birbirimizi taşlayamayız. Sizlere, yukarıdaki ofisimin penceresinden bakmıyorum, yanınıza geldim ve konuşmak istiyorum." dedi.

Kostadinov, partilileri sakinleştirmeye çalıştı ancak mitinge katılanlar Başbakan Petkov'u yuhaladı.

Eylemciler, "İstifa" sloganı atarak Petkov'un konuşmasını dinlemedi.

Göstericiler, daha sonra parlamento binasına yürüyerek bir süreliğine caddedeki trafiği engelledi.

Gösteriye dönüşen miting, olaysız sona erdi.

Bulgaristan yönetimi, 20 Mart'tan itibaren kapalı, toplu alanlar ve toplu taşımacılıkta maske kullanma zorunluluğu dışında tüm önlemleri kaldırma kararı almıştı.

Ülkede son 24 saate 4 bin 667 yeni vaka kaydedildi, 60 kişi öldü.

Salgının başından bu yana toplam 35 bin 245 kişi Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetti.

Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi
Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi
Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi

YORUMLAR
500
Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi Almanya'da saatlik asgari ücret 12 euroya yükseltildi Almanya'da saatlik asgari ücret 12 euroya yükseltildi Öğretmenler protesto gösterisi düzenledi Öğretmenler protesto gösterisi düzenledi

Bulgaristan, Protesto, Miting, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Ali Babacan, Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor
18:15 Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:45 Emniyet müdür yardımcısını şehit etmişti! O polise ağırlaştırılmış müebbet
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 19:14:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement