Bulgaristan'da Grip Salgını, 600 Okulda Eğitime Ara Verildi

BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.

BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.



Devlet Sağlık Müfettişliği Müdürü doktor Angel Kunçev, grip salgının önümüzdeki hafta sonu doruk noktaya ulaşacağını belirterek; salgının şu an ülkenin üçte birini etkisi altında aldığını söyledi.



Komşu Bulgaristan'ı etkisi altına alan grip salgını bir haftadır devam ederken, eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiliyor. Grip salgınının yoğun olarak görüldüğü Burgaz, Pazarcık, Silistra kentleri başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi. Okulların bazılarında bir hafta eğitime ara verilirken, grip salgınının artarak devam ettiği bildirildi.



Uzmanlar insanların, toplu kapalı alanlardan kaçınmalarını ve önlem almalarını isteyerek, gripten korunmanın yollarını anlattı.



Salgının yoğun olarak görüldüğü kentlerde insanların maske takarak sokaklara çıktığı görüldü.



- Bulgaristan

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