Bulgaristan'da grip salgını okulları tatil ettirdi - Son Dakika
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Bulgaristan'da grip salgını okulları tatil ettirdi

6 saat önce

Bulgaristan'da 'tip B' grip salgınının ülke geneline yayılması üzerine yarından itibaren okullar tatil edildi.

Bulgaristan'da grip salgını okulları tatil ettirdi, System.String[]

Bulgaristan'da 'tip B' grip salgınının ülke geneline yayılması üzerine yarından itibaren okullar tatil edildi.


Bulgaristan'da bir grip salgınının ülke geneline yayılması nedeniyle okullar tatil edildi. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki tüm okullarda eğitime yarından itibaren, haftaya Çarşamba gününe kadar ara verildiği bildirildi. Bakanlık tarafından orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verilirken, üniversitelere de eğitimlerini belirli bir süre durdurulmaları tavsiyesinde bulunuldu. Bunun yanı sıra, hastane ve sağlık merkezlerinde aşı yapılmasını yasaklanırken, tüm planlanmış ameliyatlar iptal edildi. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından, toplu halde gerçekleştirilen kültürel ve spor etkinliklerinin de yapılmaması için uyarısında bulunuldu.


Sağlık uzmanları, Bulgaristan genelinde 'tip B' gribinin hızla yayıldığının altını çizerken, hastalığın genelde çocuk ve gençlerde görüldüğünü ifade ediyor. - SOFYA

Bulgaristan, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:16 Kaynak: İHA
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