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Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında - Son Dakika

Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında

11.07.2021 11:45
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında, System.String[]

Bulgaristan'da halk, 4 Nisan'daki seçimlerin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle bugün yapılan erken genel seçimlerde oy kullanmak için erken saatlerden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Bulgaristan'da halk, 4 Nisan'daki seçimlerin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle bugün yapılan erken genel seçimlerde oy kullanmak için erken saatlerden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Bulgaristan'da 4 Nisan 2021'deki genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle alınan erken seçim kararı kapsamında bugün yapılan erken genel seçimler için oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00 itibariyle başladı. Seçimler için ülkede 13 bin, yurt dışında ise 748 seçim merkezinde sandık kuruldu. Ülkede yaklaşık 6 milyon 711 bin 48 milyon seçmen, erken genel seçimler için sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçimler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde sıkı tedbirler altında gerçekleştirilirken, karantinada bulunan seçmenlere ise seyyar sandıklarda oy kullanma imkanı sunuldu.

Adaylar meclisteki 240 sandalye için yarışıyor

Toplam 23 parti ve koalisyonun katıldığı seçimlerde milletvekili adayları 240 sandalye için yarışıyor. Seçim öncesi yapılan anketlere göre, 6 parti ve koalisyonun meclise girebileceği düşünülüyor. Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek fakat Merkez Seçim Komisyonu gerekli olması halinde bu süreyi en fazla bir saat uzatabilecek.

Bulgaristan'da 4 Nisan 2021'deki seçimlerden sonra hükümet kurulamamış, meclis feshedilerek erken seçim kararı alınmıştı. - SOFYA

Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında

Bulgaristan, Seçimler, 4 Nisan, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında - Son Dakika


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