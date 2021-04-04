Bulgaristan'da halk milletvekili seçimi için sandık başında - Son Dakika

Bulgaristan'da halk milletvekili seçimi için sandık başında

04.04.2021 15:13
Bulgaristan'da halk milletvekili seçimi için sandık başında, System.String[]

Bulgaristan'da halk 240 üyeli parlamentodaki milletvekillerini belirlemek için oy kullanıyor.

Bulgaristan'da halk 240 üyeli parlamentodaki milletvekillerini belirlemek için oy kullanıyor.

Bulgarlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 30 parti ve koalisyondan 6 bin 895 adayın yarıştığı parlamento seçimlerine ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sofya'da oy kullanmasının ardından, Başbakan Boyko Borisov hükümetini mafya ile ilişkilerinden ötürü eleştirerek "Bir sonraki hükümet ülkemizdeki devletçiliği yeniden yapılandırmak üzere büyük çaba göstermek zorunda kalacak." dedi.

Radev, devletin çöküşü, adaletsizlik ve rüşvete karşı oy kullandığını anlatarak "Bu seçim, hükümet karşıtı halk protestolarının başladığı geçen yılın ortasında yapılmalıydı. Öyle olsaydı, bugünlerde yaşadığımız kaos atlatılmış, birçok insanın hayatı, binlerce aile ve şirket iflas ve maddi sıkıntılarından kurtarılmış olurdu." diye konuştu.

Hükümetin mafya ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle geçen yılın ortasında istifası talebi ile başlayan sokak protestoları yüzünden basınla bir araya gelmeyen Başbakan Boyko Borisov, bugün oy kullanırken de gazetecilere açıklama yapmadı.

Borisov, sandık başındayken sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, seçimlerin Hazine'ye maliyetinin fazla olduğunu belirterek "Bu seçimde gerek personeli aşılamak gerek makine ile oy kullanmak için 75 milyon avro harcadık. Oysa bu para emeklilik maaşları ve gelirlerin artırılması için daha rasyonel kullanılabilirdi." şeklinde konuştu.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi onursal başkanı Ahmet Doğan da sandık başındayken yayımlattığı görüntülü açıklamasında, HÖH'nin bu kampanyada sloganı olan devletçiliğin yeniden başlatılması için oy kullandığını vurguladı.

Rusya yanlısı, komünist kökenli ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Korneliya Ninova, "Bulgaristan açısından kritik bir noktadayız. Sizin yerinizde, çocuklarınız adına, Bulgaristan'ın geleceği için başka birilerinin karar vermesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy kullanma sürecinde bazı teknik sorunların yaşandığını, kağıt pusulanın yerine makineyle oy verme tercihi için kullanılan 9 bin 398 cihazın bazıları arızalanması nedeniyle devre dışı bırakıldığını kaydetti.

Öte yandan, medyada, seçimlere çeşitli siyasi güçler adına rüşvet karşılığı oy kullandıran şebekelerin faaliyetlerini belgeleyen haberler yer aldı.

Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Seçimlerin güvenliğini sağlamak üzere 20 bin polis görev yapıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da halk milletvekili seçimi için sandık başında - Son Dakika


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