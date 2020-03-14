- Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor- Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor- Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika

- Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor- Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu

6 saat önce

- Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu Bulgaristan'da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

- Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor

Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu

SOFYA - Bulgaristan'da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ülkede ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmaya korkuyor.

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ilan edilen bir aylık olağanüstü halden sonra vatandaşlar sokağa çıkmaktan çekinirken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 66 yaşındaki kadının eşinin de bugün virüse yenik düştüğü açıklandı. Ulusal Kriz Merkezi, halihazırda ülkede korona virüs vaka sayısının 31 olduğunu duyururken, yüzlerce vatandaşın da testlere tabi tutulmaya devam edildiğini açıkladı.

Ülkede dün ilan edilen OHAL kapsamında gıda satan dükkanlar ve eczaneler dışında tüm alış veriş merkezleri kapatıldı.

- Bulgaristan'da halk sokağa çıkmaktan çekiniyor- Korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 oldu

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:28 Kaynak: İHA
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