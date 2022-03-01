Bulgaristan'da halkalanan tepeli karabatak Zonguldak'ta görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da halkalanan tepeli karabatak Zonguldak'ta görüntülendi

01.03.2022 10:59
Bulgaristan'da halkalanan tepeli karabatak Zonguldak'ta görüntülendi

Yaban hayatı uzmanı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tepeli karabatak görüntülendi.

Yaban hayatı uzmanı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tepeli karabatak görüntülendi.

Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta Karadeniz Ereğli'de fotoğrafını çektiği tepeli karabatak kuşunun geçen yıl 14 Nisan'da Vladimir Mladenov tarafından Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Süzebolu kenti açıklarındaki St. Ivan adasında halkalandığını anımsattı.

Ereğli ile St Ivan adası arasındaki mesafenin yaklaşık 350 kilometre olduğunu aktaran Sözen, "Araştırmacının belirttiğine göre Karadeniz Ereğli kaydı, halkaladıkları tepeli karabataklar içinde ülke dışından kendilerine ulaşan ilk kayıt. Belki de burada kalıp buradaki popülasyon ile üreyecek. Halkalı kuş görürseniz mutlaka fotoğrafını çekmeye çalışın. Çok değerli bilgiler sağlayabilir." bilgisini paylaştı.

Sözen, Ereğli-Zonguldak arasında kalan bölge ile Kozlu kıyılarının Doğa Derneğince "önemli doğa ve kuş alanı" olarak tanımlandığına dikkati çekerek, "Önemli kuş alanı olmasını sağlayan kriter de bu bölgede tepeli karabatakların üreme alanları olması. Bu halkalı birey, Zonguldak ile Bulgaristan'daki tepeli karabataklar arasında karşılıklı üreme ihtimali olduğunu göstermesi bakımından da önemli." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı Zonguldak'ta iş kazasında 4 kişi yaralandı Kdz. Ereğli Kızılay kongresi gerçekleştirildi Kdz. Ereğli Kızılay kongresi gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi, Bulgaristan, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da halkalanan tepeli karabatak Zonguldak'ta görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da halkalanan tepeli karabatak Zonguldak'ta görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement