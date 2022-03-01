Bulgaristan'da halkalanan tepeli karabatak Zonguldak'ta görüntülendi - Son Dakika

Yaban hayatı uzmanı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tepeli karabatak görüntülendi.

Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta Karadeniz Ereğli'de fotoğrafını çektiği tepeli karabatak kuşunun geçen yıl 14 Nisan'da Vladimir Mladenov tarafından Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Süzebolu kenti açıklarındaki St. Ivan adasında halkalandığını anımsattı.

Ereğli ile St Ivan adası arasındaki mesafenin yaklaşık 350 kilometre olduğunu aktaran Sözen, "Araştırmacının belirttiğine göre Karadeniz Ereğli kaydı, halkaladıkları tepeli karabataklar içinde ülke dışından kendilerine ulaşan ilk kayıt. Belki de burada kalıp buradaki popülasyon ile üreyecek. Halkalı kuş görürseniz mutlaka fotoğrafını çekmeye çalışın. Çok değerli bilgiler sağlayabilir." bilgisini paylaştı.

Sözen, Ereğli-Zonguldak arasında kalan bölge ile Kozlu kıyılarının Doğa Derneğince "önemli doğa ve kuş alanı" olarak tanımlandığına dikkati çekerek, "Önemli kuş alanı olmasını sağlayan kriter de bu bölgede tepeli karabatakların üreme alanları olması. Bu halkalı birey, Zonguldak ile Bulgaristan'daki tepeli karabataklar arasında karşılıklı üreme ihtimali olduğunu göstermesi bakımından da önemli." ifadelerini kullandı.