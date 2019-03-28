Bulgaristan'da Hastanede Yangın: 3 Ölü

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bir ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında üç hasta hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bir ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında üç hasta hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangının çıkmasından kısa süre sonra itfaiye ve polis ekipleri olaya müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.



Kurtarma çalışmaları sonucu hastanede yatan 61 hasta tahliye edilirken, hastanenin erkekler için ayrılan bölümünün bodrum katında kimliği tespit edilemeyen üç kişinin cesedine ulaşıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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