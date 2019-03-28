Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Hastanede Yangın: 3 Ölü

Bulgaristan'da Hastanede Yangın: 3 Ölü

16 dakika önce

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bir ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında üç hasta hayatını kaybetti.

Bulgaristan'da Hastanede Yangın: 3 Ölü, System.String[]
Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bir ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında üç hasta hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangının çıkmasından kısa süre sonra itfaiye ve polis ekipleri olaya müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kurtarma çalışmaları sonucu hastanede yatan 61 hasta tahliye edilirken, hastanenin erkekler için ayrılan bölümünün bodrum katında kimliği tespit edilemeyen üç kişinin cesedine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havadan Fotoğraflarla) Koyunlarını Yangından Böyle Kurtardı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:08:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Hastanede Yangın: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]