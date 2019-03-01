Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Hemşireler Eylem Yaptı

Bulgaristan'da Hemşireler Eylem Yaptı

1 saat önce

Bulgaristan'da hemşireler, maaşlarına zam talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Bulgaristan'da Hemşireler Eylem Yaptı, System.String[]
Bulgaristan'da hemşireler, maaşlarına zam talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Hemşireler, başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin Filibe, Blagoevgrad, Kyüstendil, Vratza, Montana, Eski Zağara, Dobriç ve Burgaz kentlerinde maaş artışı için gösteri yaptı.

Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesi olan Bulgaristan'da maaşlarının asgari ücret olan 560 levaya (390 Avro) dahi ulaşamadığını belirten hemşireler, "Bizim bugünümüz olmazsa, sizin yarınınız da olmaz" ve "Bugün bize destek veremezseniz yarın size kimse destek veremeyecek" şeklinde sloganlar atarak Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Sektörün sorunlarını göz ardı ettiğini ileri sürdükleri Sağlık Bakanı Kiril Ananiev'in istifasını talep eden hemşireler, sağlık sisteminin her geçen gün kan kaybettiğini ve düşük maaşlar yüzünden sağlık personelinin Avrupa'ya kaçtığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:52 Kaynak: AA

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