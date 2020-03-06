Bulgaristan'da hemşirelerden maaş eylemi - Son Dakika
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Bulgaristan'da hemşirelerden maaş eylemi

6 saat önce

Bulgaristan'da maaşlarına zam isteyen 5 hemşire, gerçekleştirdikleri eylemde parlamento binasından çıkmayı reddetti.

Bulgaristan'da hemşirelerden maaş eylemi, System.String[]

Bulgaristan'da maaşlarına zam isteyen 5 hemşire, gerçekleştirdikleri eylemde parlamento binasından çıkmayı reddetti.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, maaşlarının azlığından şikayet eden ve zam isteyen 5 hemşire, dün akşam saatlerinde parlamento binasına girerek açlık grevine başladıklarını duyurdu. Olay yerine gelen psikologlar ve güvenlik güçlerinin tüm ikna çabalarına rağmen hemşireler, binayı terk etmeyi reddetti. Geceyi parlamento binasında geçirmelerinin ardından, bugün bulundukları salonun pencere pervazlarına çıkan hemşireler, güvenlik güçleri tarafından zorla içeriye alındı.


Eylemci hemşireler, sağlık konularından sorumlu siyasetçiler kendileriyle görüşene kadar parlamento binasından çıkmayacaklarını belirtirken, eylemlerinin siyasi arenaya çekilmesine karşı olduklarını ve protestolarını bir siyasi partinin kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.


Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, eylemin devletçiliğe karşı bir hareket olduğunu savunarak, diyalogtan kaçmadıklarını belirtti. Sağlık Bakanı Ananiev, hemşirelerin protesto gösterisinin ardında muhalefetin durduğunu ifade etti.


Öte yandan parlamento binasının dışında ise 1 Mart günü çok sayıda hemşirenin kurduğu çadır kent eylemi devam ediyor. Hemşireler, 1 Ocak'tan itibaren söz verilen maaş zammının verilmediğini söylüyor. - SOFYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:08 Kaynak: İHA
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