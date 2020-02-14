Bulgaristan'da

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Filibe şehrinde tarihi Murat Hüdavendigar Camisi'nde geleneksel "Hoşgörü Kahvesi" töreni 6. kez düzenlendi.

Kentin simgelerinden biri olan ve Cuma Camisi olarak bilinen bu ibadet yerinde ırkçı ve aşırı milliyetçi grupların 2014 yılında giriştiği saldırı nedeniyle camideki müftülük salonunda program düzenlendi.

Osmanlı döneminde 1369 yılında ibadete açılan camide Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü himayesinde kentteki farklı etnik grupların temsilcileri, siyasetçiler ve ruhani liderler bir araya geldi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız herkesin kardeşçe bu dünyada yaşaması." dedi.

Hacı, etnik ve dini kavgaların asla yaşanmadığı Filibe'de bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarihte her sene burada toplanıyoruz. Bütün dinlerin mensupları bir araya geliyoruz. Tolerans kahvesi içiyoruz ve inanıyoruz ki bu tür saldırılar hiçbir zaman, hiçbir yerde tekrarlanmayacak inşallah. Amacımız herkesin kardeşçe bu dünyada yaşaması. Herkes kendi haklarını kullansın. Hiç kimse kimsenin hakkını çiğnenmesin. Çünkü netice itibarıyla hepimiz insanız, Allah tarafından yaratılmış varlıklarız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak herkese hak tanımış ve bizim inancımız ve anlayışımız budur."

Ülkedeki diğer din mensupların anlayışlarının da böyle olduklarına umut ettiğini açıklayan Hacı, "İnanıyoruz ki bundan sonra böyle saldırılar olmayacak, herkes herkesi sevecek, herkes herkese kucak açacak ve kardeşçe yaşayacağız inşallah" diye konuştu.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de 3 yıl önce göreve geldiği bu şehirde katıldığı ilk etkinliğin "Hoşgörü Kahvesi" olduğunu anlattı. Ergani, bu hadiselerin tekrar edilmemesi adına, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren bu geleneğin devamını diledi.

Filibe'nin renkli farklı toplulukların birlikte yaşadığı bir kent olduğuna işaret eden Bölge Valisi Dani Kanazireva da "Filibe bin yıllık bir hoşgörü örneği ve geleneği var. Buradaki insanlar dini ve kökeni ne olursa olsun, asırlar boyunca huzur ve barış içinde beraberlik içinde yaşamış ve yaşayacaktır." dedi.

Bu güzel geleneğin devamını dileyen Kanazireva, "Tüm istediğimiz barış ve huzur içinde olmaktır." diye konuştu.

Hoşgörü Kahvesi etkinliğine Belediye Meclis Başkanı Aleksandar Dırjikov, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Filibe Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan, Hasköy Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, kentteki Ermeni, Musevi, Ortodoks cemaati temsilcileri ile diğer din adamları da katıldı.

- 2014 yılındaki ırkçı saldırı

Filibe kentinin merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde kalma önemli tarihi ve kültürel anıtlarından biri olan Cuma Camisi, 2014 yılında ırkçı ve aşırı milliyetçi grupların saldırısına uğramıştı.

Yüz maskeli saldırganlar, gece saatlerinde caminin camlarını taşlayıp giriş bölümündeki çay ocağı ve üst katındaki Bölge Müftülüğü mekanlarını ateşe vermeye çalışmıştı. Molotofkokteyli atan saldırganların çıkardığı yangın, polis ve itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Filibe Encümenliği ve Bölge Müftülüğünün girişimleri ile her yıl 14 Şubat'ta "Hoşgörü Kahvesi" geleneği başlatılmıştı.