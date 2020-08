Bulgaristan'da hükumet karşıtı gösterilere müdahale kararı - Son Dakika

Bulgaristan'da bir aydır devam eden hükumet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi kararlaştırıldı. Protestocular tarafından birçok kentte kurulan çadır kentler kaldırıldı.

Bulgaristan'da 1 ay önce başlayan hükumet karşıtı protestolar devam ederken, yetkililer harekete geçti. Hükumetin istifası talebiyle 30 gün önce başlayan sokak gösterilerine şu ana kadar müdahale etmeyen güvenlik güçleri, sabaha karşı eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu başkent Sofya ve diğer şehirlerde protestocular tarafından kurulan çadır kentleri kaldırdı.

12 kişi tutuklandı

Gösterilere katılanların trafiği kapatma amacıyla Sofya ve Filibe gibi şehirlerin ana caddelerine kurdukları çadır kentleri sabaha karşı kaldıran polis ve jandarma, topladıkları çadırlara el koydu ve 12 kişiyi tutukladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çadır kentlerin kaldırılma kararının trafik akışını sağlamak amacıyla verildiği duyuruldu. Bakanlık açıklamasında ayrıca vatandaşların özgür barışçıl protesto gerçekleştirme haklarına sahip olduğunu kabul ettikleri, ancak bu eylemlerin diğer vatandaşların haklarının çiğnenmesi pahasına gerçekleştiremeyeceği vurgulandı.

Protestoları organize edenler ise çadır kentleri tekrar kuracaklarını aktardı.

Öte yandan Bulgaristan'da 30 gün önce başlayan hükumet karşıtı protestolar, ülke geneline yayıldı. Protestocular ülkede yolsuzluğun had safhaya ulaştığını ve hükumetin bir oligark mafya çetesine dönüştüğünü savunuyor. Ülke genelinde her gün meydanlara toplanan on binlerce kişi, hükumete istifa çağrısı yapıyor. - SOFYA