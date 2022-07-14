Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri yine sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri yine sonuçsuz kaldı

14.07.2022 11:34

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in salona g GERB Partisi Parlamento Grubu Başkanı Desislava Atanasova'nın konuşması Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in konuşması SOFYA (AA) – Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in salona g

GERB Partisi Parlamento Grubu Başkanı Desislava Atanasova'nın konuşması

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in konuşması SOFYA (AA) – Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı.

Başbakan Kiril Petkov hükümetinin istifası ardından Parlamentoda ikinci en büyük gruba sahip, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi de hükümeti kuramadı.

Partinin Parlamento Grubu Başkanı Desislava Atanasova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı hükümeti kurma görevini iade etti.

Atanasova, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende görevi iade ederken, GERB partisinin erken seçime gidilmesini tercih ettiğini belirtti.

Parlamentoda temsil edilen diğer 7 grubun liderleri, GERB partisiyle asla koalisyona girmeyeceklerini duyurmuştu.

Daha önce Kiril Petkov'un eş başkanı olduğu, mecliste en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisi de koalisyon için yeterli desteği bulamayıp, hükümet kurma girişimlerinde başarısız olmuştu.

Ülkede geçen yıl 14 Kasım'da yapılan son genel seçimlerin ardından PP'nin liderliğinde kurulan 4 partili koalisyon hükümeti sadece 6 ay iktidarda kalabilmişti. Popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Hal Var (İTN) partisinin koalisyondan çekilmesi ardından Petkov parlamentoda güvenoyu alamamış ve istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in parlamentoyu feshedip erken seçim için tarih duyurmadan önce meclisteki diğer partilerden birine son kez hükümet kurma görevi vermesi bekleniyor.

Radev, ülkede "parlamenter rulet" olarak adlandırılan prosedür kapsamında kabine oluşturulması için üçüncü bir partiye fırsat tanımadan önce mecliste temsil edilen tüm güçler ile istişarelerde bulunacağını bildirmişti.

Bulgaristan'da erken genel seçimlere gidilmesi durumunda ise bu seçimlere kadar ülkeyi, Radev'in kuracağı sınırlı yetki sahibi geçici hükümet yönetecek.

Radev, hükümet krizinin devam etmesi halinde erken seçimlerin ekim başında düzenlenebileceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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