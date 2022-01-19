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Bulgaristan'da ikinci kez seçilen Cumhurbaşkanı Radev yemin etti - Son Dakika

Bulgaristan'da ikinci kez seçilen Cumhurbaşkanı Radev yemin etti

19.01.2022 16:13
Bulgaristan'da ikinci kez seçilen Cumhurbaşkanı Radev yemin etti

Bulgaristan'da 14 Kasım 2021'de ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev ve yardımcısı İliyana Yotova parlamentoda düzenlenen törende yemin etti.

Bulgaristan'da 14 Kasım 2021'de ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev ve yardımcısı İliyana Yotova parlamentoda düzenlenen törende yemin etti.

Radev, parlamento kürsüsünden yaptığı konuşmada, "İlk görev dönemimizde eski otoriter rejim zirve noktasına ulaşmıştı. 2020'de başlayan mafyaya karşı toplumsal tepki, o rejimin görmezden geldiği olayları ve süreçleri su yüzüne çıkarttı." dedi.

Ülkeyi geçen yıla kadar kısa aralıklarla 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin üyeleri Radev'in konuşmasına tepki göstererek salonu terk etti.

Radev, GERB milletvekillerinin bu tepkisine işaret ederek "Bu gerçekler benim de hoşuma gitmiyor ancak doğru olan neyse onu söylemeyi tercih ederim." diye konuştu.

Bulgaristan'ın peş peşe gelen krizler ve bunların sosyoekonomik sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kaldığını dile getiren Radev, bu görevin hem yeni hükümetin hem de yeni parlamentonun gündeminde olduğunu söyledi.

Radev, eski rejimin geçmişte kaldığını ancak bıraktığı zihniyet modelini ortadan kaldırmanın zaman alacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, vatandaşların siyasetçilerden yabancılaşması, kurumlara güvensizlik, partizan yönetim, yozlaşmış medya, cezasız kalan yolsuzluklar, iktidarın kötüye kullanılması ve dramatik sosyal parçalanmanın gelecek yıllarda aşılması gereken sorunlar olduğunu ifade etti.

Parlamentodaki törende Başbakan Kiril Petkov, hükümet üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, büyükelçiler, ruhani liderler ve diğer protokol da hazır bulundu.

Radev ve Yotova'nın 5 yıllık yeni dönemi 22 Ocak'ta başlayacak.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da ikinci kez seçilen Cumhurbaşkanı Radev yemin etti - Son Dakika
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