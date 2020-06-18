Bulgaristan'da ilk 'Helal Pastane hizmete açıldı - Son Dakika

Bulgaristan'da ilk 'Helal Pastane hizmete açıldı

Bulgaristan'da ilk 'Helal Pastane" hizmete açıldıSofya, (DHA)- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ilk 'Helal Pastane' halkla buluştu.

Bulgaristan'da ilk 'Helal Pastane" hizmete açıldı

Sofya, (DHA)- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ilk 'Helal Pastane' halkla buluştu.32 yaşındaki girişimci Metin Mollaali online helal gıda satışlarını merkez bir mekana çevirerek 'Helal Pastane' açtı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ilk 'Helal Pastane' halkla buluştu.Baş müftülüğe bağlı Helal Belgelendirme Komisyonundan 'Helal Uygunluk Belgesi' alan pastane ekibi, başkent Sofya'da ilk 'Helal Pastaneyi' açtı. Hafta başında müşterilere kapılarını açan pastanenin sahibi Mollaali ise sadece Müslümanlara değil, oraya gelen bütün müşterilere 'helal gıda' anlayışını öğretmeyi amaçladığını belirtti. Helal gıdanın yanı sıra Türk tatlılarını da satışa sunan pastanenin, Sofya'da hem Müslümanların uğrak yeri hem de bu ürünlere ilgi gösteren Bulgar ve yabancıların tercihi haline gelmesini hedeflediğini belirtti.

HELAL GIDA BOŞLUĞUNU KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Filibe'de doğan 32 yaşındaki Metin Mollaali 2 yıl önce online ticarete girdiklerini ve ülkede bir helal gıda boşluğu olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: 'Bulgaristan'da tüm kasabalarda bir boşluk var, Helal gıdalardan kaynaklanan bir boşluk var. Biz de ailece karar verdik, iki yıl önce online ticarete girdik. Bu süreçte biz düşündük ki bir yerimizi, bir mekanımızı açmamız gerekir. 2019 Aralık ayında İstanbul'da Helal Gıda Fuarına katıldık. Bütün dünya çapında şu an helal gıdalara ilgi var, tüm insanlar arıyor. Eksiklik var, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun- talep var. Helal gıdalar bizim için önemli, çünkü gelecek nesiller için güçlü nesil yetiştirmek istiyorsak, helal gıdalarla başlamak lazım bu işe. Bizim hedefimiz Bulgaristan için tüm halkımıza helal gıda ve temiz gıdalar sunmak, herkes faydalansın.'

"HELAL GIDA YEYİN, GÜÇLÜ NESİL YETİŞTİRİN"

'Bizim açılışımız koronavirüse rağmen gerçekleşti. Biz yine de kapılarımızı açtık. Tatlılar bizim Yundola bölgesinden, Rodop Dağlarından. Bitkisel balımız Lovça'dan. Bizim kardeşlerimizin mallarını satmaya gayret ediyoruz' diyen Mollaali, son olarak bir de mesaj gönderdi. Mollaali mesajında, 'Benim sözlerim bütün halkımıza. Helal gıdalar vücudu besliyor, ama helal hayat sürmek ruhumuzdan başlayarak, her bir sektörde helali aramak ve onunla beraber güçlü bir nesil yetiştirelim?.

'ÇOCUKLUĞUMDA YEDİĞİM AŞUREYİ HATIRLATTI'

Pastaneye gelen bir kadın müşteri ise pastanede Türk tatlılarını görünce çocukluğunda bir pastanede satılan aşureyi hatırladığını belirterek, 'Çocukluğumun geçtiği Filibe'deki bir pastanedeki Türk aşuresini hatırladım. Ben Filibe'de doğdum. Orada merkezde Cuma Cami önünde bir pastane vardı. Orada çocukluğumda Türk aşuresi yiyordum. Onu hatırladım' şeklinde konuştu.

Bulgaristan'da ilk 'Helal Pastane hizmete açıldı

Bulgaristan, Sofya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da ilk 'Helal Pastane hizmete açıldı - Son Dakika

Son Dakika

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