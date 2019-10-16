Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Bulgaristan'da İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı

Bulgaristan'da İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı

9 dakika önce

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu maçında Bulgaristan’ın İngiltere’yi ağırladığı karşılaşmada bazı İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı.

Bulgaristan'da İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu maçında Bulgaristan'ın İngiltere'yi ağırladığı karşılaşmada bazı İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratlardan dolayı 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artması bekleniyor.


İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada "Bulgaristan ile İngiltere milli takımları arasında yapılan futbol maçında uygun olmayan hareketlerde bulunan kişileri tespit etmek amacıyla bir operasyon sürüyor. Şu ana kadar olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olaya karışan diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Toplanan deliller başsavcılığa bildirilecek" denildi.

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Bulgaristan, İngiltere, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:57 
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