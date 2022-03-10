Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttı

10.03.2022 13:20

Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttıEDİRNE Bulgaristan'da karların erimeye başlamasının ardından kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinde artış yaşanıyor.

Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttı

EDİRNE Bulgaristan'da karların erimeye başlamasının ardından kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinde artış yaşanıyor.

Bulgaristan'da karların erimeye başlamasıyla birlikte Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi artmaya başladı. Bölgede henüz taşkın riski bulunmadığı öğrenilirken, debilerdeki artış her saat artış gösteriyor. Tunca Nehri'nin Suakacağı istasyonunda 25 Şubat tarihinde yapılan ölçümde 11 metreküp/saniye olan debi, bugün 29 metreküp/saniyeye yükseldi. Meriç Nehri'nin Kirişhane istasyonunda da 25 Şubat tarihinde yapılan ölçümde 258 metreküp/saniye olan debi, bugün 309 metreküp/saniyeye yükseldi.

Sulu tarım bakımından çiftçi umutlu

Edirneli vatandaşlardan Tuğrul Zekai Tanrıverdi, son bir hafta içinde nehirlerin debisinde artış yaşandığını gözlemlediğini söyledi. Nehirlerde su debisinin artmasının bölge çiftçisi bakımından olumlu olduğuna değinen Tanrıverdi, bereketli bir yıl beklediklerini ifade etti.

Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttı
Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttı
Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttı

YORUMLAR
500
Edirne'de 'İyi Dilek Bahçesi'nde dikilen fidanlara dilek plakaları asıldı Edirne'de 'İyi Dilek Bahçesi'nde dikilen fidanlara dilek plakaları asıldı Edirneli kadınlar Meriç Köprüsü'nde 'Sevgi Zinciri' oluşturdu Edirneli kadınlar Meriç Köprüsü'nde 'Sevgi Zinciri' oluşturdu

Bulgaristan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
11:11 Eski erkek arkadaşı yüzüne kimyasal madde atmıştı! Serbest kalınca çileden çıktı: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da karların erimesiyle Edirne'de nehir debileri arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement