Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Kazada Ölen Tır Şoförü, Besni'de Toprağa Verildi

Bulgaristan'da Kazada Ölen Tır Şoförü, Besni'de Toprağa Verildi

56 dakika önce

BULGARİSTAN'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren TIR sürücüsü Ali Özbay (43), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi.

Bulgaristan'da Kazada Ölen Tır Şoförü, Besni'de Toprağa Verildi, System.String[]
BULGARİSTAN'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren TIR sürücüsü Ali Özbay (43), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi.

Geçen hafta Bulgaristan'da meydana gelen kazada evli TIR sürücüsü Ali Özbay yaşamını yitirdi. Özbay'ın cenazesi bu ülkedeki işlemlerinin ardından dün Türkiye'ye getirildi. Ali Özbay'ın cenazesi, bugün öğle vakti Besni ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Besni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:24 Kaynak: DHA

Adıyaman, Besni, Bulgaristan, Güncel
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