Son dakika haberleri! Bulgaristan'da kazaya karışan tur otobüsünün yolcuları kamerada - Son Dakika

Bulgaristan'da yaşanan otobüs kazasına karışan tur otobüsünün yolcuları kameraya yansıdı.

İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya dönen 3 otobüslük tur kafilesinde yer alan otobüslerden biri Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında kazaya karışmış olayda 46 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Otobüste yer alan yolcuların İstanbul'a tur için geldikleri ve ardından Kuzey Makedonya'ya döndükleri öğrenildi. Yolcuların İstanbul'da kaldıkları otelden çıktığı ve otobüslerine bindiği anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu turistler, otel önünde otobüslerini bekliyor.

(Erdal Can İçelli - Volkan Kayalar - Caner Sönmez - Armağan Yılmaz/İHA)