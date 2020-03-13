Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal - Son Dakika

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Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal
6 saat önce
Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
Bulgaristan'da korona virüs nedeniyle bir ay olağanüstü hal ilan edildi.
Parlamento tarafından alınan karar öncesinde Başbakan Boyko Borisov, olağanüstü halin tüm eğitim kurumlarının ve vatandaşların toplandığı diğer kurumların kapatılmasına imkan sağlayacağını belirtmişti. Ülkede korona virüs vaka sayısının 23'e çıkması, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce vatandaşın da testlere alınmaya devam edilmesi endişeye neden oldu. - SOFYA
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